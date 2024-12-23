Eskişehir'de Sokak Kedileri Tehlikede - Son Dakika
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Eskişehir'de Sokak Kedileri Tehlikede

Soğukta bırakılan 2 yavru kedi, anne emziremeyince hayatını kaybetti. Yuva arayışı sürüyor.

23.12.2024 09:33
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Eskişehir'de geçtiğimiz haftalarda karton kutu içinde dışarıya atılan ve duyarlı bir veteriner tarafından bulunarak tedavi altına alınan 2 yavru kedi, anne kedinin emzirememesi sonucunda hayatlarını kaybetti.

Veteriner Hekim Tuğçe Kara ve annesi Gülersoy Kara, geçtiğimiz haftalarda Ömerağa Mahallesi Danış Sokak üzerindeki boş bir arazide kedi sesi duydu. Onlara mama vermek isteyen Gülersoy Kara, seslerin geldiği yere gittiğinde karton kutu içerisinde 1 anne ve 2 yavru kedi ile karşılaştı. Dondurucu soğukta kedilerin vücut ısılarının oldukça düştüğünü fark eden Kara, çaresiz sokak hayvanlarını hemen kendi kliniklerine götürdü. Tedavi altına alınan kedilerin sağlık durumları zaman içerisinde iyiye gitti. Ancak bir süre sonra anne kedinin emzirme yapamaması sonucunda 2 yavru kedi hayatlarını kaybetti. Kedilerin bir garajda doğduğunu ve sokağa atıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Tuğçe Kara, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı davranılmasını istedi. Şu anda klinikte yaşamını sürdüren anne kedi için ise yuva arandığı belirtildi.

"Muhtemelen birinin garajında doğmuşlar, istemeyen biri de onları dışarıya koymuş"

Başlarından geçen süreci anlatan Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Araçların konulduğu boş bir arazide miyavlama sesleri duyduk. Annem mama vermek için oraya gittiğinde çok küçük 2 yavru ve 1 anne kedi ile karşılaşıyor. Yavrular taş çatlasın 15 günlük. Kutuyla birlikte dışarıya atılmışlar, bu çok belli. Muhtemelen birinin garajında doğmuşlar, istemeyen biri de onları alıp küçücük bir kutuyla dışarıya koymuş. Anne çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Yavruların zaten o soğukta hayatta kalma şansları yok. Biz de aldık onları kliniğimize getirdik. Vatandaşlar evlerine almıyorlarsa bile en azından garajda duran hayvanları ellemesinler. Kediler, bir kum konulduğunda garajı pisletmezler. En azından bu soğuklarda garajlarınızı onlara açmanızı rica ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sokak Kedileri Tehlikede - Son Dakika

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