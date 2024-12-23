Eskişehir\'de Sonic Patlama Uyarısı

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Eskişehir Valiliği, yarın yapılacak ses üstü test uçuşu nedeniyle sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde 'Ses Üstü Test Uçuşu' gerçekleştirilecek. Uçuşun sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken, bu esnada sonic patlama sesi duyulabileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR