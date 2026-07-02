Eskişehir\'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 'Sosyal Risk Haritası' projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlığında kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. gerçekleştirdiği. İl Müdürü Bayrak, devletin şefkat elini her haneye ulaştırmanın temel öncelikleri olduğunu belirtti. Vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmenin önemine değinen Bayrak, hizmet süreçlerinde karşılaşılan her türlü aksaklığın şeffaf bir iletişimle aşılacağını vurguladı. Tüm idarecilerin saha çalışmalarını çözüm odaklı bir yaklaşımla yürütmesi gerektiğini ifade eden Bayrak, kurum olarak omuz omuza çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR