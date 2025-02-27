Eskişehir\'de Taksilere Kamera Zorunluluğu

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Eskişehir'de ticari taksi sürücüleri, taksilere kamera taktırma zorunluluğu ve güvenliği artırmayı hedefleyen yeni yasal düzenlemeyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yönetmelik kapsamında 1 Mart'tan itibaren ticari taksilere güvenlik kamerası taktırılması zorunlu hale getirildi. Kamera takmayan taksilerin ise araç muayenesinden geçemeyeceği ve çalışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Yürürlüğe girecek olan yeni yasaya göre, taksilere takılacak olan kameraların, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve gidiş yolunu kaydedecek şekilde konumlandırılması gerekiyor. Yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından erişim sağlanacak olan bu kayıt sistemi sayesinde, hem ticari taksi sürücülerinin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Eskişehir'deki ticari taksi sürücüleri yürürlüğe girecek olan yeni yasayla ilgili düşüncelerini aktarırken, hem sürücüler hem de yolcular açısından olumlu ve olumsuz görüşleri ele aldı.

"İftiraya ya da şiddete maruz kaldığımızda bunun ispatı da daha kolay olacak"

Ömer Şen, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum, aynı zamanda durak başkanıyım. Durak olarak hazırlıklarımız devam ediyor, mecbur taktırmak zorundayız yoksa muayeneden geçemeyecek. Tabii aslında bizim iyi daha iyi olur, çünkü içerde müşterilerin bazen ne yaptığı ettiği belli olmuyor, onun için kamera kaydı faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Güvenlik açısından da önemli, herhangi bir iftiraya ya da şiddete maruz kaldığımızda bunun ispatı da daha kolay olacak."

"Her gün olmaz ama bir gün olur, o gün de kamera lazım olur"

Kamera maliyetlerinin taksicileri zorlayabileceğini dile getiren Şen, bu noktada piyasada pek çok farklı rakam geçtiğini ifade etti. Şen, "Arkadaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan bütün taksicilerin kameralarını taktırması hepimiz için iyi olur. Çünkü her gün olmaz ama bir gün olur, o gün de kamera lazım olur" dedi.

"Taksi biraz daha özel bir vasıta, bazı müşteriler kameraya alınmak istemeyebiliyor"

Şenol Pakol, herkesin her gün müşteri olarak taksilere bindiğini ancak kendilerinden görüntü alınması konusunda herkesin aynı düşüncede olmadığını dile getirerek, "Mesela arkada önemli bir telefon görüşmesi yapıyor olabilirsiniz ya da bizzat görünmekten hoşlanmazsınız; böyle olunca bazı müşteriler soruyor, 'takside kamera var mı?' diye. Taksi çünkü dolmuş ya da otobüs gibi toplu taşıma değil, biraz daha özel bir vasıta. Haliyle bireysel kullanıldığı için bazı müşteriler kameraya alınmak istemeyebiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Adam öldükten sonra bizi kameradan izleyip korusalar ne olacak?"

Zorunlu kamera sisteminin taksicilerin yaşadığı güvenlik problemlerine çözüm olacağını düşünmediğini ifade eden Pakol, görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Genelde bir olay olduktan sonra anca bakılır ya kameralara, adam öldükten sonra bizi kameradan izleyip korusalar ne olacak? İzmir'deki olayı hatırlayın mesela, adam öldü biz öldükten sonra izledik. Bizim bağlı olduğumuz cemiyet Şoförler Odası, onların piyasa araştırmasını yaptıktan sonra bize bilgi vereceğini düşünüyorum. Şu an için bizim durağa gelen bir bilgi yok, ama yasanın çıktığıyla ilgili haberleri görüyoruz tabii, biz de bekliyoruz."

"Müşterilerin kendilerini güvende hissetmeleri açısından da iyi olacaktır"

Murat Yıldırım, hayata geçecek yeni uygulamanın olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını ve iki yönlü olarak da faydalı olacağını düşündüğünü belirtti. Konuyla ilgili olarak Yıldırım, "Güvenlikten ziyade kazalar için önemli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda acil durum butonu da olacakmış, bu da bizim için öncelikli bir şey. Eskişehir'de çok olay yaşanmıyor tabii ama genel olarak faydalı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Şu an birkaç arkadaş kamera fiyatlarını paylaştı, 25-30 bin arasında değişiyor. Kamerayı taksi sahipleri taktıracak o yüzden bizlerden bir şey talep edilmedi. Müşterilerle daha görüşmedik o yüzden ne düşünürler bilmiyoruz ama eminim kendilerini güvende hissetmeleri açısından onlar için de iyi olacaktır. Bize henüz bir bildiri gelmedi ama zaten Kasım ayında yasa çıktı, yürürlüğe girmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR