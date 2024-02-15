Eskişehir'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eskişehir\'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin planlamasına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personeller katıldı. Toplantıda, tarımsal planlamanın önemi, uygulanması gereken adımlar ve görevler hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

15.02.2024 16:59
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Eskişehir'de tarımsal üretimin planlamasına yönelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Başak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve konuyla ilgili teknik personeller katıldı. Eskişehir İl Gümüş, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: "Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında bakanlığımız yetkili hale getirilmiştir. Toplantıda sunum yapan Tarımsal Üretim Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Okay Koç, planlamanın neden gerekli olduğu, ne anlama geldiği, nasıl uygulanacağı, il ve ilçe müdürlüklerine düşen görevler ve iş takvimi ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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