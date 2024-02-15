Eskişehir'de tarımsal üretimin planlamasına yönelik hazırlık çalışmaları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Başak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve konuyla ilgili teknik personeller katıldı. Eskişehir İl Gümüş, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: "Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında bakanlığımız yetkili hale getirilmiştir. Toplantıda sunum yapan Tarımsal Üretim Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Okay Koç, planlamanın neden gerekli olduğu, ne anlama geldiği, nasıl uygulanacağı, il ve ilçe müdürlüklerine düşen görevler ve iş takvimi ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de tarımsal üretim planlaması için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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