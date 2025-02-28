Eskişehir'de Tefeci Operasyonu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Tefeci Operasyonu

Araç kiralama şirketleri paravan olarak kullanılarak tefecilik yapan 11 şüpheli yakalandı.

28.02.2025 17:11
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Eskişehir'de tefeci operasyonu

Araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp vatandaşlara yüksek faizle para verip karşılığında senet imzalatıyorlardı

Polisin eş zamanlı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanarak vatandaşlara yüksek faizle para verip karşılığında senet imzalatan 11 şüpheli yakalanırken, 1'i kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu soruşturması kapsamında; araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek karşılığında senet imzalatan ve aynı zamanda vatandaşların adli makamlara gitmesini tehdit, baskı ve cebir ile engelleyen şahıslar tespit edildi. Ekiplerce tefecilik yapan 11 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, 11 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve tefecilik suçuna ilişkin dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheliden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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