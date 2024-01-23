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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 339 Bin 274'e Ulaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 339 Bin 274'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 339 bin 274'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitli kategorilerde dağılımı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Eskişehir\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 339 Bin 274\'e Ulaştı
23.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 339 bin 274 'e ulaştı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 920 adet artarak, 339 bin 274 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 192 bin 815 adeti otomobil, 52 bin 643 adeti kamyonet, 47 bin 126'sı motosiklet, 27 bin 399 adeti traktör, 11 bin 347 adeti kamyon, 4 bin 174 adeti minibüs, 2 bin 707 adeti otobüs, bin 63 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 339 Bin 274'e Ulaştı - Son Dakika
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