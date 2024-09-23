Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 357 Bin 132 Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 357 bin 132 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 460 adet artarak, 357 bin 132 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 200 bin 124 adeti otomobil, 54 bin 291 adeti kamyonet, 54 bin 921'i motosiklet, 28 bin 58 adeti traktör, 11 bin 573 adeti kamyon, 4 bin 359 adeti minibüs, 2 bin 670 adeti otobüs, bin 136 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaştı. - ESKİŞEHİR