Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 361 Bin 687'ye Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 687 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 74 adet artarak, 361 bin 687 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 201 bin 871 adeti otomobil, 57 bin 94'ü motosiklet, 54 bin 632 adeti kamyonet, 28 bin 266 adeti traktör, 11 bin 610 adeti kamyon, 4 bin 400 adeti minibüs, 2 bin 648 adeti otobüs, bin 166 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668'e ulaştı. - ESKİŞEHİR