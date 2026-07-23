Eskişehir'de Unutulmaz Sünnet Şöleni

Eskişehir'de düzenlenen toplu sünnet şöleninde 26 çocuk ve ailesi unutulmaz bir gün yaşadı.

Toplu sünnet şöleni, mehter takımının coşkulu marşları eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejle birlikte Çarşı Camii'ne kadar yürüyen sünnet çocukları ve aileleri, burada hep birlikte dua etti. Duaların ardından program Valilik Meydanı'nda devam etti. Meydanda aileler ve çocuklarla bir araya gelen Eskişehir Vali Yardımcısı, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Etkinlikte Eskişehir Valiliği tarafından çocuklara harçlık ve giyim hediye çekleri dağıtıldı.

Altın, tablet ve Lego seti hediye edildi

Meydandaki programın ardından düğün salonuna geçilerek çocuklara ve yakınlarına yemek ikramında bulunuldu. Hazırlanan sünnet pastasının kesildiği merasimde Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, ailelerin ve çocukların heyecanına ortak olarak iyi dileklerini iletti. Programın sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 26 çocuğun her birine 1 gram altın, Ayasofya temalı Lego seti ve tablet hediye edilerek çocuklara hafızalarda kalacak bir gün sunuldu. - ESKİŞEHİR