Eskişehir\'de Vatandaşlar Hamas Lideri İsmail Haniye ve Filistinliler İçin Dua Etti

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Eskişehir'de camii avlusunda toplanan bir grup vatandaş, Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistinliler için dua etti.

Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nde ikindi namazı sonrası bir grup vatandaş toplandı. Vatandaşlar, hem Somali'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü için hem de suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinliler için ayrı ayrı dua etti. İsrail aleyhinde sloganlar atıp, tekbir getiren vatandaşlar, daha sonra cami avlusundan olaysız dağıldı. - ESKİŞEHİR