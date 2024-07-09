Eskişehir'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Evde Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Evde Yaşam Mücadelesi

Eskişehir\'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Evde Yaşam Mücadelesi

Eskişehir'de tek başına yaşayan 54 yaşındaki Kadir Karpuz, yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduda su ihtiyacını cami şadırvanından doldurup evine taşıyarak karşılıyor. Galerilerde araç temizleyerek geçimini sağlayan Karpuz, suyun kesik olması nedeniyle camiden getirdiği bidonlarla su ihtiyacını karşılıyor. Kadir Karpuz, yalnızlık ve evlenmemenin pişmanlığını da dile getiriyor.

09.07.2024 09:54
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Eskişehir'de yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduda tek başına yaşayan 54 yaşındaki Kadir Karpuz, su ihtiyacını cami şadırvanından doldurup evine taşıdığı bidonlarla karşılıyor, güğümde su ısıtıp yıkanıyor.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesinde yaşayan Kadir Karpuz'un yaşam şartlarının zorluğu dikkat çekiyor. Gecekondu bir evde yaşayan Karpuz, geçimini ise galerilerde araç temizleyerek sağlıyor. Hiç evlenmediğini söyleyen Kadir Karpuz, tek başına yaşıyor. Kendinden önceki kiracıların borcundan dolayı suların kesik olduğunu söyleyen Karpuz, su ihtiyacını ise camiden doldurduğu bidonları evine taşıyarak karşılıyor. Kadir Karpuz, gençlik yıllarında sigortalı bir işe girip geleceğini güvence altına almadığı ve zamanında evlenip çocuk sahibi olmadığı için pişman olduğunu belirtiyor.

"Suyu camiden bidonlarla getiriyorum"

Adeta yıkılmak üzere olan evinde verdiği hayat mücadelesini anlatan Kadir Karpuz, "Yani evlenemedik, yani durum maddi durum zayıf yani. Anne babadan önce biz kaldık yanımıza. Galerilerde araba temizliyoruz genellikle. Günlük yevmiye kazanarak ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. 30-40 senedir yalnızım. Yalnızlık vallahi çok zor. Şimdi yalnız kalınca zor oluyor. Ev sorunu, gördüğünüz gibi ev de çok kötü durumda. Evin suyu yok örneğin. Suyu camiden getiriyorum. Orada yukarıda cami var. Oradan bidonlarla taşıyıp getiriyoruz. Suyu zamanında kesmişler yani. Kışın biraz soğuk oluyor ama idare ediyoruz, Allah razı olsun konu komşu kömür ve odun alıyor. Ondan ısınıp idare ediyoruz. Keşke evlenseydim, çoluğa çocuğa karışsaydık, evlenemedik yani. Duşumu da bidonlarla alıyorum. Aynı köylerde gibi su ihtiyacımı karşılıyorum. Kışın bidondaki su donuyor. Soba yakıyoruz da güğüm var orada. Güğümde suyu ısıtıp sıcak suyla duş alıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Evde Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

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