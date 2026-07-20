Eskişehir'de Zanaatkarın Endişesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Zanaatkarın Endişesi

Eskişehir\'de Zanaatkarın Endişesi
20.07.2026 11:48
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82 yaşındaki usta Mehmet Dündar, çırak eksikliği ve yeni neslin zanaatkarlığa ilgisizliğinden şikayet ediyor.

Eskişehir'de yarım asra yakın bir süredir şemsiye tamiri ve bıçak bileme üzerine faaliyet gösteren tarihi dükkanda, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin geleceği ve yeni neslin zanaatkarlığa olan ilgisizliği nedeniyle çırak yetiştirme noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Aslen Konyalı olan ve 1975 yılında yerleştiği Eskişehir'de 40 yıldır Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki aynı dükkanda hizmet veren mesleğin emektar ustası 82 yaşındaki Mehmet Dündar, şemsiye tamirinden bıçak bilemeye kadar elinden her işin geldiğini anlattı.

"Yeni nesilde bizim gibi çalışma azmi yok"

Sektörde yeni çırak yetişmemesinden ve gelenlerin de mesleğe uyum sağlayamamasından dert yanan usta zanaatkar Mehmet Dündar, mesleğin geleceğine dair endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz bu dükkanda her türlü şemsiye tamirini, bıçak bilemeyi ve benzeri her işi yapıyoruz; elimizden hiçbir şey kurtulamaz. Varlıklarını sürdüren kendi çocuklarımın hepsi bu işi öğrendiler ve biliyorlar. Ancak hepsinin şu an farklı işi gücü var; biri memur oldu, diğeri sanayide çalışıyor. Kendi yollarında devam ediyorlar. Açıkçası çalışmak isteyen biri olsa işi öğretiriz ancak artık dışarıdan pek gelen olmuyor. Zaman zaman çırak olmak için gelenler de oldu, ama hiçbirinden istediğimiz o meslek aşkı ve ışık ortaya çıkmadı. Gerçekten yeni nesilde artık bizim dönemimizdeki gibi bir çalışma azmi ve işe dört elle sarılma durumu olmuyor, zaten bu şartlarda olması da pek mümkün görünmüyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Zanaatkarın Endişesi - Son Dakika

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