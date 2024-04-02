Eskişehir\'de Zihinsel Engelli Kızını Sırtında Taşıyan Baba Çözüm Bekliyor

Eskişehir'de yüzde 90 zihinsel engelli 36 yaşındaki kızını ayağındaki platine rağmen her gün sırtına alıp metrelerce merdiven çıkıp inen 73 yaşındaki Nurettin Toprak çözüm beklerken, "Sokağa çıkacağımız zaman evin konumu bir tepenin üstü. Mecburen zorlanıyoruz. Bir ara ben düştüm. Çocuğumun kafasında yara izleri de var, benim de kaburgam kırıldı" dedi.
Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Nurettin Toprak, 75 yaşındaki eşiyle birlikte, 36 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli kızına adeta bir bebek gibi bakıp üzerine titriyor. Kızını çok seven Toprak, onu hafta içi her gün sırtına alarak oldukça dik merdivenlerden indirerek servise kadar taşıyor. Yoldan yaklaşık 5 metre yukarıda olan evinden her sabaha aşağıya, akşamları ise tekrar yukarı kızını sırtında taşıyan fedakar babanın ayağındaki platine rağmen gösterdiği çaba takdir topluyor. Baba Toprak, yetkililerden merdivenlere çözüm bulmasını talep etti.
"Benden bir şey isteseydi de dünyada hiçbir şeyim olmasaydı"
Kızının durumundan bahseden Nurettin Toprak "Hacer Toprak, yüzde 90 zihinsel engelli benim kızım. Kızım 36 yaşında, 36 yıldır bakıyoruz ona. Kendisi konuşamıyor, keşke benden bir şey isteseydi de dünyada hiçbir şeyim olmasaydı. Altını bağlıyoruz. Annesi zaten kanser, öyle bir durumu var. Onun da her iki dizini ameliyat ettik, platin var. Geçip gidiyoruz. Ben her akşam kızımın ayak parmaklarını temizliyorum. Kızım bize Allah'ın verdiği bir yadigardır. Bakın hanım da burada çoraplarını çıkardığım zaman ayak parmaklarını öperim her akşam. Kızımda bir gelişme yok ben diyorum ki, 'Ya Rabbi, benim dünyada hiçbir şeyim olmasaydı ve kızım benden tek bir şey isteseydi. Napayım? Çaremiz bu işte" dedi.
"Ayağımda da platin var"
Ayağındaki platine rağmen kızını merdivenlerden sırtında indirip çıkardığını belirten 73 yaşındaki baba şöyle devam etti;
"Sırtıma alıp indiriyorum. Biraz önce merdivenlerde de gördünüz. Kızım, aktif olarak okuluna gidiyor. Yoksa gündüz akşam bizi bırakmıyor. Okula götürüp getiriyoruz, araba da aşağı da duruyor, mecbur indiriyoruz. Arabası alıp getirip götürüyor. Böyle geçinip gidiyoruz. Benim ayağımda da platin var, ameliyat oldum. Hanımın da her iki dizinde platin var. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2 sene ameliyat oldu o da. Benim yaşım 73, hanım 75 yaşında. Gidip geliyoruz, başka çaremiz yok. Artık belediyenin bize yapacağı bir babalık yani başka bir şey değil."
"Biz tekerlekli araba ile inip çıkarız"
Evinin girişindeki betonun kaldırılması yönünde çözüm isteyen baba Toprak, "Bir okuldan geliyor, bir okuldan gidiyor. Diyelim ki biz sokağa çıkacağız evin konumu bir tepenin üstü. Mecburen zorlanıyoruz. Bir ara ben düştüm. Çocuğumun kafasında yara izleri de var, benim de kaburgam kırıldı. Bizim isteğimiz girişteki betonun birini kaldırmaları. Onu kaldırsalar gerisini biz kendi gücümüzle yaparız yeter ki kaldırsınlar. Biz tekerlekli araba ile inip çıkarız. Şu anki merdivenden ne araba çıkıyor ne de başka bir şey. Bir çaremiz yok" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Zihinsel Engelli Kızını Sırtında Taşıyan Baba Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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