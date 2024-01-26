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Eskişehir'deki din görevlisi ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'deki din görevlisi ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Eskişehir'deki din görevlisi Soner Şahin, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara gıda, giyim ve yakacak yardımlarını sürdürüyor.

Eskişehir\'deki din görevlisi ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
26.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:54
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Eskişehir'deki din görevlisi Soner Şahin, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara gıda, giyim ve yakacak yardımlarını sürdürüyor.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Cami İmamı Soner Şahin, başta dul ve yetimler olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını anlattı. Şahin, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini belirtti. Eskişehir'in soğuğunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan yardımseverliğiyle bilinen din görevlisi Soner Şahin, "Birkaç ay içinde başta dul ve yetimler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimize 100'ün üzerinde gıda paketi, kahvaltılık malzeme, et, kıyma sucuk gibi gıda yardımlarını ulaştırmaya çalıştık. Aynı zamanda şu kış günlerinde soba, kömür alamayan onlarca ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımında bulunuyoruz. Başta yetimler olmak üzere ihtiyacı olan çocuklarımıza bot ve mont yardımında bulunuyoruz. Eskişehir'in soğuğunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bebeğine mama alamayan ailelerimize bebek maması yardımında bulunuyoruz. Hasta olup ilaç alamayan ailelerimize çocuklarına ilaç yardımında bulunuyoruz. Mutfak ocağı ve büyük tüp alamayan ailelerimize yardımlarımız devam edecek." diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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