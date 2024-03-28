Eskişehir\'deki Liselerde İlk Yardım Farkındalık Eğitimleri Başlıyor

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen 'İlk Yardım Farkındalık Eğitimi Protokolü' imza törenine katıldı.

Protokolü imzalayan Vali Aksoy, Eskişehir'deki lise düzeyi okullarda ilk yardım farkındalığının artırılması amacı ile yapılacak olan uygulamalarda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliğinin önemine değindi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşadığımız süreçte çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Bu çalışmayla lise düzeyi öğrencilerimizin ilk yardım farkındalığının belirlenmesi ve acil durumlarda doğru müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Öğrencilerde ilk yardım bilincinin gerçekleştirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı lise düzeyi toplam 53 okulda kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik ilk yardım farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitimlerin okulların konferans salonlarında maksimum öğrenci katılımıyla gerçekleştirileceği ve İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri birimi tarafından görevlendirilen ilk yardım eğitmenleri tarafından verileceği öğrenildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara birer katılım belgesi takdim edilecek. - ESKİŞEHİR