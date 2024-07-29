Eskişehir'deki Yardımlaşma Grubu 500 Kişiye Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Eskişehir'deki Yardımlaşma Grubu 500 Kişiye Aşure Dağıttı

Eskişehir\'deki Yardımlaşma Grubu 500 Kişiye Aşure Dağıttı

Eskişehir'deki bir yardımlaşma grubu, topladıkları para ile aşure yaparak huzurevi sakinleri ve evlerdeki yaşlılar dahil toplam 500 kişiye dağıtım yaptı. Aşure Günü olarak kutlanan Muharrem ayında gerçekleştirilen bu dağıtım, birliğin, beraberliğin, bereketin ve paylaşımın simgesi olarak görülen aşurenin önemini vurguladı.

29.07.2024 14:14
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Eskişehir'deki bir yardımlaşma grubunun gönüllüleri, aralarında topladıkları para ile aşure yaptırarak başta huzurevlerindeki vatandaşlar ve evlerdeki yaşlılar olmak üzere toplam 500 kişiye dağıtım yaptı.

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının bir geleneği olan Aşure Günü, 16 Temmuz'da idrak edildi. Bu çerçevede, İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri her sene yaptıkları gibi bu yıl da birliğin, beraberliğin, bereketin ve paylaşımın simgesi olarak görülen aşurenin dağıtımını gerçekleştirdi. Hayırseverlerden toplanan para ile yapılan aşure toplam 500 kişiye dağıtıldı. Aşurenin bir kısmı huzurevi sakinlerine, bir kısmı da evlerdeki yaşlılara götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki Yardımlaşma Grubu 500 Kişiye Aşure Dağıttı - Son Dakika
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