Eskişehir\'deki Yardımlaşma Grubu 500 Kişiye Aşure Dağıttı

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Eskişehir'deki bir yardımlaşma grubunun gönüllüleri, aralarında topladıkları para ile aşure yaptırarak başta huzurevlerindeki vatandaşlar ve evlerdeki yaşlılar olmak üzere toplam 500 kişiye dağıtım yaptı.

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının bir geleneği olan Aşure Günü, 16 Temmuz'da idrak edildi. Bu çerçevede, İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri her sene yaptıkları gibi bu yıl da birliğin, beraberliğin, bereketin ve paylaşımın simgesi olarak görülen aşurenin dağıtımını gerçekleştirdi. Hayırseverlerden toplanan para ile yapılan aşure toplam 500 kişiye dağıtıldı. Aşurenin bir kısmı huzurevi sakinlerine, bir kısmı da evlerdeki yaşlılara götürüldü. - ESKİŞEHİR