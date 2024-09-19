Eskişehir'e Dinlenme Tesisi Çağrısı - Son Dakika
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Eskişehir'e Dinlenme Tesisi Çağrısı

Eskişehir\'e Dinlenme Tesisi Çağrısı

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Zengin, çevre yoluna dinlenme tesisi açılması için odalara çağrıda bulundu.

19.09.2024 10:05
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir çevre yoluna dinlenme tesisi açılması konusunda gerekli girişimleri yapmaları konusunda odalara çağrıda bulundu.

Şube Başkanı Zengin, açılmasını önerdiği dinlenme tesisinin içerisinde birçok mağaza olması gerektiğini söyledi. Çevre illerde dinlenme tesislerinin olduğunu hatırlatarak Eskişehir'de neden olmadığı sorusunu yönelten Zengin, kent içerisinden geçen yaklaşık 200 bin insanın 1 lira bile bırakmadan şehirden çıktıklarını ifade etti. Bu konudan odaların sorumlu olduğuna dikkat çekerek çağrıda bulunan Zengin, Eskişehir çevre yolunun üstüne dinlenme tesisi kurulması için gerekli girişimlerin başlatılmasını istedi.

" Kütahya'da, Afyon'da ve Bozüyük'te varken Eskişehir'de niye yok?"

TÜGİAD Şube Başkanı Serkan Can Zengin, yapmış olduğu açıklamada, "Eskişehir çevre yoluna dinlenme tesisi açılmak zorunda. Bu dinlenme tesisinin içerisinde kahveciler, mağazalar, hediyelik eşya dükkanları gibi bir çok mağaza olmalı. AVM şeklinde değil, oksijen tesisleri gibi arabanın yaklaştığı tesisler olmalı. Kütahya'da, Afyon'da, Bozüyük'te varken Eskişehir'de niye yok? Eskişehir'de dinlenme tesisi olmamasından kimse rahatsızlık duymuyor. Eskişehir çevre yolundan 100 bin araç geçiyor. Her birinin içerisinde iki kişinin olduğunu düşünürsek 200 bin insan Eskişehir'den geçiyor. 200 bin insan bu şehre 1 lira bile para bırakmadan şehrin bir ucundan girip diğer ucundan çıkıyorlar. Bozüyük'e, Afyon'a ve Kütahya'ya bırakıyorlar. Bununla ilgili kimler bu işin içinde sorumluysa, ki bana göre odalar sorumludur. Odalara buradan çağrı yapıyorum. Eskişehir çevre yolunun üstüne dinlenme tesisi kurulması için gerekli girişimleri ve çalışmaları yürütmek zorundalar. Bu gereklidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'e Dinlenme Tesisi Çağrısı - Son Dakika

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