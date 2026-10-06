Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Cengiz Topel İlkokulunda öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cengiz Topel İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, okul ziyaretleri kapsamında Cengiz Topel İlkokuluna gitti. Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Aydın, sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi ve bir süre sohbet etti. Eğitim ortamlarını da yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.