İnönü\'de gıda denetimleri

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde vatandaşların güvenli ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve gıda satış noktalarına yönelik denetim yapıyor. Denetimler kapsamında ürünlerin barkod-fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve genel hijyen şartları titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan çalışmalarla ilçe sakinlerinin sağlığının korunması hedefleniyor.

İnönü Belediye Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurallara uygun şekilde ürün satışı ve depolaması yapan işletmelere Başkan Serhat Hamamcı tarafından teşekkür edildiği belirtildi. Tüketici sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamını sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR