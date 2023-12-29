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Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika
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Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okuttu

Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu. Dernek Başkanı İbrahim Şişman, programda yaptığı açıklamada tüm kahraman şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve vatan sevdalısı askerlere güç ve kuvvet diledi. Mevlid-i Şerif Programı, ikramlarla sona erdi.

Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okuttu
29.12.2023 - 16:56,
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Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Cuma Namazına müteakip ilçe genelinde tüm camilerde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İbrahim Şişman, " Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri canı uğruna bekleyen vatan sevdalısı askerlerimize mevlam güç kuvvet versin. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" dedi.

Mevlid-i Şerif Programı, namaz sonrası vatandaşlara dağıtılan ikramlar ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika


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