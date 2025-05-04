Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Yoğun Eğitim - Son Dakika
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Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Yoğun Eğitim

Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Yoğun Eğitim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Çifteler Sakaryabaşı'nda kapsamlı bir eğitim programı düzenleyerek, dalış becerilerini ve arama kurtarma tekniklerini geliştirdi. İtfaiye Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

04.05.2025 15:25  Güncelleme: 15:27
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yıl boyunca sürdürdüğü eğitim programlarını başarıyla sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde temel dalış becerileri, dalışta seviye yükseltme, su altı navigasyon ile su altı arama ve kurtarma teknikleri teorik ve uygulamalı olarak defalarca tekrar edildi. Eğitimler, ekibin hem fiziki hem de teknik yeterliliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

"Görevlerini en yüksek standartlarda yerine getirebilmek için eğitim alıyorlar"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir İtfaiyesi'nin su altı timinin sadece zorlu görevleri başarıyla yerine getiren profesyonel dalgıçlar değil, aynı zamanda eğitmen kimlikleriyle de ön plana çıktığını belirtti. Çeliksoy, "Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz, görevlerini en yüksek standartlarda yerine getirebilmek adına sürekli eğitim ve gelişim anlayışıyla hareket ediyor. Bu doğrultuda, son olarak Eskişehir'imizin gözde doğa alanlarından biri olan Çifteler ilçemizdeki Sakaryabaşı'nda kapsamlı ve yoğun bir eğitim süreci gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz süresince temel dalış becerilerinden ileri düzey su altı navigasyona, arama kurtarma tekniklerinden ekip içi koordinasyon ve güvenliğe kadar birçok başlık hem teorik hem de uygulamalı olarak Müdahale Şube Müdürü Ali Öztürk eğitmenliğinde tekrarlandı. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, hem göreve hazırlığımızı pekiştirmiş hem de yeni yetişen personelimize değerli katkılar sunmuştur" dedi.

"Afetlere hazırlıklı olmak tercih değil, zorunluluktur"

İtfaiye Dairesi olarak sadece olaylara müdahale etmekle kalmadıklarına dikkat çeken Çeliksoy, "Aynı zamanda bilgi ve deneyimimizi ekibimize yeni katılan personelimiz ile paylaşarak daha geniş bir güvenlik ağı oluşturuyor, nicel anlamda vakalara müdahale gücümüzü artırıyoruz. Bu noktada Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz, zorlu görevleri başarıyla yerine getiren profesyonel dalgıçlar olmanın yanı sıra, eğitmenlik yönleriyle de bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Biz de bu bilinçle Eskişehir halkının güvenliği için her zaman göreve hazırız. İlerleyen tarihlerde gerek ilimiz içerisinde bulunan eğitim alanlarında gerekse Ankara İtfaiyesi dalış eğitmenleri ile ortaklaşa planlanan Aydın Didim'de de su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimleri neticesinde ekibimizin eğitim düzeyini geliştirerek gerek şehrimiz içerisinden geçen Porsuk Çayı gerekse ilçelerimizde bulunan gölet ve barajlarda Eskişehir halkına daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Yoğun Eğitim - Son Dakika

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