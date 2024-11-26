Eskişehir Kent Lokantası\'nın İkincisi Açılıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül ayında ilki açılan Kent Lokantası'nın ikincisi, 27 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'de Kentpark'ta hizmete girecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Eylül'de ilki açılan Kent Lokantası'nın ikincisi, 27 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'de Kentpark'ta kapılarını açıyor. Kentpark içerisinde, yapay plajın hemen yanında açılacak Kent Lokantası, merkezdeki lokantadan farklı olarak tüm gün kafe hizmeti de verecek. Kent Lokantası, hafta içi 5 gün, kafe ise haftanın 7 günü hizmet verecek.

Kent Lokantası'nda yemek servis hizmeti öğlen 12.00 ve 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kafe ise gündüz 10.00 ile akşam 18.00 arası açık olacak. Vatandaşlar yemek yemenin yanı sıra kafe hizmetlerinden de yararlanarak keyifli vakit geçirebilecek. Bir öğün yemeğin 65 TL'ye sunulacağı lokantada "Askıda Yemek" uygulaması da devam edecek.

"Kent Lokantamızın ikincisini açıyoruz"

"Halk için, halk içinde, hep birlikte!" diyerek yola çıktılarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eylül ayında hizmete açtığımız ilk Kent Lokantamıza hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla oldu. Yaşadığımız ekonomik sıkıntı ortada. Halkımızın her geçen gün alım gücü düşüyor. Bu nedenle Kent Lokantamızın ikincisini açıyoruz. Burada aynı zamanda sosyal tesis hizmeti de verilecektir. Yemek harici vatandaşlarımız gün boyu oturup sohbet edebilme, bir şeyler içebilme imkanı bulacaklar. Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.