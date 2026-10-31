Eskişehir öğrencilerinin de katıldığı "Maziyeden Âtiye Çanakkale" programı gerçekleşti - Son Dakika
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Eskişehir öğrencilerinin de katıldığı "Maziyeden Âtiye Çanakkale" programı gerçekleşti

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Eskişehir öğrencilerinin de katıldığı "Maziyeden Âtiye Çanakkale" programı gerçekleşti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Âtiye Çanakkale" öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'den de katılım sağlayan öğrencilerin tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'de ecdadımızın kahramanlıklarını ve köklü medeniyet mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu. Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere düzenlenen tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağları güçlendirilirken sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle kişisel gelişimleri de desteklendi.

Maziden aldığı ilhamla geleceğe yönelen genç öğrenciler, program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerle tarih ve kültür bilincini pekiştirme imkanı buldu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanlığıRecep Tayyip ErdoğanÇanakkaleEskişehirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir öğrencilerinin de katıldığı "Maziyeden Âtiye Çanakkale" programı gerçekleşti - Son Dakika
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