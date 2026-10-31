Eskişehir öğrencilerinin de katıldığı "Maziyeden Âtiye Çanakkale" programı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'den de katılım sağlayan öğrencilerin tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'de ecdadımızın kahramanlıklarını ve köklü medeniyet mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu. Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere düzenlenen tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağları güçlendirilirken sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle kişisel gelişimleri de desteklendi.

Maziden aldığı ilhamla geleceğe yönelen genç öğrenciler, program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerle tarih ve kültür bilincini pekiştirme imkanı buldu.