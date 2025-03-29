Eskişehir Otogarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Eskişehir Otogarında Bayram Yoğunluğu

Eskişehir Otogarında Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle Eskişehir Otogarında bilet talepleri arttı, ek seferler düzenlendi.

29.03.2025 19:03
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Eskişehir Otogarında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle büyük bir hareketlilik yaşandı.

Otogar içindeki peronlar dolarken, seyahat öncesi bilet alımlarında artış gözlendi. Otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek bayram öncesi yoğunluğa çözüm üretti. Otobüs firması yetkilileri, yolcuların mağduriyet yaşamaması için biletlerini önceden almaları gerektiğini vurguladı. Otobüs firmaları, artan yolcu talebine karşılık verebilmek için ek seferler düzenlerken, birçok seferin günler öncesinden dolduğu öğrenildi. Bayram öncesi bilet fiyatlarındaki artış özellikle öğrencileri zor durumda bıraktı.

"Biletler satışa çıktığı an tükendi"

Otobüs firması yetkilileri biletler hakkında, " 27 Mart'tan itibaren tüm şehirlere yönelik büyük bir talep var. Vatandaşlar biletlerin satışa sunulmasını günler öncesinden takip ediyordu ve çoğu bilet, satışa çıktığı an tükendi. Şu anda ek seferler düzenlendi. Ancak bayram öncesi bilet fiyatlarının artması, özellikle öğrenciler için zorlayıcı oluyor. Vatandaşlar fiyat artışlarına tepki gösterse de, memleketlerine gitmek zorunda oldukları için bilet almak durumunda kalıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

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