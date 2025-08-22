Eskişehir Pazarcılarında Satışlar Düşüyor - Son Dakika
Yerel

Eskişehir Pazarcılarında Satışlar Düşüyor

Eskişehir Pazarcılarında Satışlar Düşüyor
22.08.2025 09:57
Eskişehirli pazarcı Selahattin Özlem, alım gücündeki düşüş ve maliyet artışlarından şikayetçi.

Eskişehir'deki pazarcı Selahattin Özlem, satışların geçen yıla kıyasla oldukça düştüğünü, "5 liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok" diye belirterek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Pazar yerleri, her ne kadar ucuz alışverişin adresi olarak bilinse de, artan maliyetler ve düşen alım gücü hem vatandaşı hem de esnafı zorluyor. Kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri bile satmakta zorlandıklarını belirten Selahattin Özlem, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli.

"Ürünleri tarladan getirmemize rağmen karımız çok düşük"

Bu yılın satışlarının geçen yıla kıyasla oldukça düşük olduğunu belirten pazarcı esnafı Selahattin Özlem, "Neredeyse yüzde 50 düşüş var. Beş liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok. Böyle devam ederse bu mesleği sürdürmemiz çok zor. Ürünleri tarladan getirmemize rağmen karımız çok düşük. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri daha ucuza satabiliyoruz. Dışarıdan alsak bu fiyatlara satma ihtimalimiz yok. Şu an en çok maydanoz satabiliyorum. Başka da bir şey satamıyorum. Vatandaşlar resmen bedavaya almak istiyor, üstüne bir de poşet veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Pazarcılarında Satışlar Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
