Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir PTT Kapatılma Kararına Tepki

22.04.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Talat Yalaz, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'nün kapatılmasını eleştirerek, şehrin hakkının görmezden gelindiğini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'nün kapatılması kararına tepki gösterdi. Yalaz yaptığı açıklamada, "PTT Genel Müdürlüğü'nün yeni bölge yapılanması sürecinde Eskişehir'in bu hakkı görmezden gelinmiştir. Fiilen bölge müdürlüğü işlevi gören Eskişehir Başmüdürlüğü, resmi listede yer almamıştır. Bunun en temel nedeni ise şehrin iktidar temsilcilerinin gerekli iradeyi ortaya koyamamasıdır" dedi.

CHP Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'nün kapatılmasını burada protesto etti.

İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir'in hakkının görmezden gelindiğini ve iktidar milletvekillerinin sürece kayıtsız kaldığını söyledi. Uyarılara rağmen herhangi bir adım atılmaması eleştiren Yalaz şunları ifade etti:

"Önünde bulunduğumuz bu bina yalnızca bir yapı değildir. Yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle, 'Büyük Postane' olarak bilinen bu merkez; yaşı iki asra yaklaşan köklü bir devlet kurumunun Eskişehir'deki en önemli temsil noktalarından biridir. Yıllar boyunca yalnızca Eskişehir'e değil; Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet vermiş, yaklaşık 2,5 milyon yurttaşımıza ulaşan stratejik bir merkez olmuştur. Bu çatı altında görev yapan, bugün ise farklı illere savrularak mağdur edilecek emekçiler yıllardır 45 bin kilometrekarelik bir alanda kamu hizmeti üretmiştir. Bu yalnızca bir bina değil, birikimin, emeğin ve kurumsal hafızanın merkezidir. Ancak gelinen noktada, PTT Genel Müdürlüğü'nün yeni bölge yapılanması sürecinde Eskişehir'in bu hakkı görmezden gelinmiştir. Fiilen bölge müdürlüğü işlevi gören Eskişehir Başmüdürlüğü, resmi listede yer almamıştır. Bunun en temel nedeni ise şehrin iktidar temsilcilerinin gerekli iradeyi ortaya koyamamasıdır."

Bakınız aynı süreçte Malatya'da yürütülen etkili siyasi girişimler sonucunda bir yapı bölge müdürlüğü kurulmuştur. Üstelik bu karar öylesine siyasidir ki, bağlanacak iller dahi zor bulunmuş, yalnızca Adıyaman ile birlikte bir bölge oluşturulmuştur.

"Yıllardır bu kente değer katan tüm emekçilerin görevlerine burada devam etmesini talep ediyoruz"

Buna karşın Eskişehir'deki iktidar temsilcilerinin tutumu ise ne yazık ki ciddiyetten uzaktır. Kimi, 'Şanlıurfa'da da yok, Eskişehir'de olmasa ne olur?' diyerek şehrine yabancılaşmakta; kimi ise meseleyi küçümseyen, alaycı bir dil kullanmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bir şehre hizmet etmek, o şehrin taşına, toprağına ve kurumlarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu şehir sizden ayrıcalık değil, hakkına sahip çıkmanızı beklemektedir. Eskişehir halkı, dönüşümlü çalışan, kapalı kapılar ardında hizmet veren PTT işyerleri istememektedir. Vatandaş, ihtiyaç duyduğu kamu hizmetine kesintisiz ve yerinde ulaşmak istemektedir. Sağdan soldan medet uman değil, kendi kentinde güçlü ve erişilebilir kamu hizmeti talep etmektedir. Bizim anlayışımıza göre en iyi kamu hizmeti, vatandaşa en çok işini gören ve en yakın noktada verilen hizmettir. Bu nedenle bu binada görev yapan ve yıllardır bu kente değer katan tüm emekçilerin görevlerine burada devam etmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Yerel, PTT, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:53:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.