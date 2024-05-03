Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bininci Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bininci Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı

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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bininci açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. 61 yaşındaki Emine Yıldız, yaklaşık 15 yıldır mücadele ettiği kalp, şeker ve astım hastalıklarından kısa sürede sağlığına kavuştu. Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Anadolu Bölgesi'nde hasta yükünü sırtlayan bir merkez olarak dikkat çekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Operatör Doktor Etem Yücekaya, hastanede dünya ortalamasında açık kalp ameliyatları gerçekleştirdiklerini belirtti. Hastanede toplam 9 doktorun bu hizmeti verdiği ve önümüzdeki aylarda uzman doktor yetiştirme çalışmalarının başlayacağı da açıklandı. Emine Yıldız ise ameliyat sonrası kendisini iyi hissettiğini ve doktorlara teşekkür ettiğini söyledi.

03.05.2024 11:06
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Bininci açık kalp operasyonu başarıyla tamamlandı

Yaklaşık 15 yıldır kalp, şeker ve astım hastalıkları ile mücadele eden 61 yaşındaki Emine Yıldız kısa sürede sağlığına kavuştu

İç Anadolu Bölgesi'nde hasta yükünü sırtlayan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2019 yılında başlayan açık kalp ameliyatlarının geçtiğimiz gün binincisi gerçekleştirildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Operatör Doktor Etem Yücekaya:

"Dünya ortalamasında açık kalp ameliyatı yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen bininci açık kalp ameliyatı hakkında konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Operatör Doktor Etem Yücekaya, "2019'dan bu yana yaptığımız bininci açık kalp ameliyatını başarıyla tamamladık" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde hasta yükünü sırtlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, başarılı açık kalp ameliyatlarıyla dikkatleri çekiyor. 2019 yılında başlayan açık kalp ameliyatlarının geçtiğimiz gün binincisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 yıldır kalp, şeker ve astım hastalıkları ile mücadele eden 61 yaşındaki Emine Yıldız, Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü doktorları tarafından ameliyata alındı. Başarılı şekilde açık kalp ameliyatı gerçekleştirilen Emine Yıldız, kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Dünya ortalamasında açık kalp ameliyatı yapıyoruz"

Emine Yıldız'ın operasyonunu geçiren Operatör Doktor Etem Yücekaya, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dünya ortalamasıyla eşdeğer ameliyatlar yaptıklarını belirterek, "Burada toplanmamızın sebebi Emine Yıldız isimli hastamızı geçen hafta açık kalp ameliyatı yaptık. 2019 yılından beri açık kalp ameliyatları başarılı olarak sürdürülmekte olup, kendisi bininci hastamız olmaktadır. Özelliği oradan dolayı geliyor. Bizim hastanemizdeki açık kalp ameliyatları dünya ortalamalarıyla hemen hemen aynı oranda devam etmekte olup, başarı şansımız da aynı oranlardadır. Toplam 9 doktor olaraktan bu hizmeti vermekteyiz. Kalp cerrahisi gerçekten zor bir branş. İnsanlar çok büyük umutlarla geliyorlar ve hayatlarını size teslim ediyorlar ve bizim onu daha iyi bir şekilde geri iade etmemiz lazım. O yüzden büyük bir stres altındayız ama hastalar iyileştiği zaman çok aşırı derecede manevi doygunluk oluyor. Dolayısıyla yapılmaya değer bir meslek bence. Önümüzdeki aylarda branş olaraktan uzman doktor yetiştirmeye başlayacağız" dedi.

"Ameliyatım güzel geçti, iyiyim"

Geçirdiği operasyonun ardından Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde kontrol altına alınan 61 yaşındaki Emine Yıldız, kendisini iyi hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a çok şükür iyiyim. Ameliyat güzel geçti. Etem bey ve tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. İyi yani, çok memnunuz. Ben çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Herkesle çok ilgileniyorlar. Arka tarafım çok ağrıyordu. Şekerim ve astımım var. 15 yıldır şeker hastasıyım. Ama şu an Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki iyiyim. Allah doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden razı olsun, onları çok seviyorum. Başarılar diliyorum hepsine.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bininci Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bininci Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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