Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi

28.06.2022 13:59

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında çekilen görüntüde bir kişi, kadını itekleyip, kafasına vura vura araca bindirdi. Büyük tepki çekten görüntüleri kayda alan kişiler, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldular.

Eskişehir'de çekilen kadına şiddet görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. Otopark içindeki bir aracın yanına bir erkek ile kadın, yanlarındaki çocukla birlikte geliyor.

KAFASINA VURUYOR

Erkek, hiddetli bir şekilde çocuğu araç içine adeta iterken, yanındaki kadınla önce tartışıyor. Kadının direnmesi üzerine araca binmesi için iteklediği kadın direnince kafasını vurarak araca bindiriyor. Araç daha sonra otoparktan hareket edip giderken, görüntüyü çekenlerin durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi - Son Dakika
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