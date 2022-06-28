Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu

Erkek, hiddetli bir şekilde çocuğu araç içine adeta iterken, yanındaki kadınla önce tartışıyor. Kadının direnmesi üzerine araca binmesi için iteklediği kadın direnince kafasını vurarak araca bindiriyor. Araç daha sonra otoparktan hareket edip giderken, görüntüyü çekenlerin durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

Eskişehir 'de çekilen kadına şiddet görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. Otopark içindeki bir aracın yanına bir erkek ile kadın, yanlarındaki çocukla birlikte geliyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi - Son Dakika

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