Eskişehir Türbeler Derneği Kahveci Dede Türbesini Onardı

Yerel

Eskişehir Türbeler Derneği, Gülpınar mahallesinde bulunan Kahveci Dede türbesinin bakım ve onarımı yaparak giriş kapısına büyük bir Türk bayrağı dikti.

Dernek Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, Eskişehir'in manevi büyüklerine karşı büyük bir sorumluluk duyduklarını, buraların bakımı ve onarımını yaparak halka daha çok tanıtmak istediklerini söyledi. Başerdem, "Eskişehirimizin Aladağ eteklerinde, Gülpınar mahallesinin doruklarında bulunan, şehrimize ve Şehir Hastanesi'ne adeta gözcülük eden alperen evliyalardan Kahveci Dede türbesinin, tadilatını yaparak hazretin kapısına Türk bayrağı diktik. Şehrimizin bir tepesine daha Türk bayrağı kazandırmış olduk. Tüm halkımızı değerli pirin kabrini ziyarete bekliyoruz. Çalışmalarımıza, katkıda bulunan Gülpınar Mahallesi Muhtarı İsmail Keskiner 'e yardımlarından ötürü hassaten teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR