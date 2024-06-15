Eskişehir Türk Ocağı Üyeleri ve Milli Mefküre Mektebi Öğrencileri Yılsonu Mesiresinde Buluştu

Yerel

Eskişehir Türk Ocağı üyeleri, Milli Mefküre Mektebi öğrencileri ve Türk Ocaklı aileler geleneksel yılsonu mesiresinde bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı üyeleri ve Ocak bünyesinde bulanan Milli Mefküre Mektebi öğrencileri her sene sonunda yapılan ve geleneksel hale gelen yılsonu mesiresinde bu sene de doyasıya eğlendiler. Türk Ocaklı aileler ve gençler geçen seneler de olduğu gibi bu sene de bir yılın yorgunluğunu attı. Türk Ocaklılar Güney Türkistanlı Dr. Kerim Ehsan ve Baba Nazar tarafından yapılan Türkistan pilavını yiyerek; bir taraftan halat çekme yarışları, yumurta taşıma, çuval yarışı, sandalye kapma yarışı yaparak diğer taraftan da halay çekerek, halk oyunları oynayarak gün boyunca eğlendi. - ESKİŞEHİR