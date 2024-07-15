Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te gazi olan polis memurunu ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanını koruma görevinde iken gazi olan Polis Memuru Uğur Gököz ve ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanını koruma görevinde iken gazi olan Polis Memuru Uğur Göküz ve ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, günün anısına gazi Uğur Gököz'e Şanlı Türk Bayrağımızı ve plaket takdim etti.

Valiye ziyaretinde Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve İl Müftü Vekili Faruk Latifoğlu eşlik etti. - ESKİŞEHİR