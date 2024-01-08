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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 72 Yıldır Gazetecilik Yapan Rıdvan Uysal'a Teşekkür Belgesi Verdi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 72 Yıldır Gazetecilik Yapan Rıdvan Uysal'a Teşekkür Belgesi Verdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler Günü programında 91 yaşındaki Rıdvan Uysal'a teşekkür belgesi verdi. Uysal, 72 yıldır meslek hayatına devam ediyor ve hala ilk günkü heyecanla gazeteciliğe devam ettiğini ifade etti. Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada bütün gazetecilere iyi bir çalışma dönemi diledi ve Uysal'a teşekkür belgesini takdim etti. Uysal ise, yarım asırdan fazla süredir basın sektöründe olmasına rağmen hala heyecanını kaybetmediğini söyledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 72 Yıldır Gazetecilik Yapan Rıdvan Uysal\'a Teşekkür Belgesi Verdi
08.01.2024 - 12:24,
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler Günü programında 91 yaşında olmasına rağmen 72 yıldır meslek hayatına devam eden, hala ilk günkü heyecanla gazeteciliğe devam ettiğini ifade eden Rıdvan Uysal'a teşekkür belgesi verildi.

Eskişehir Valiliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Öğretmen Evi'nde bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kentteki basın mensuplarının bir araya geldiği programda Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in çalışan en kıdemli gazetecisi olan 91 yaşındaki Rıdvan Uysal ve en genç gazetecisi olan 19 yaşındaki Emir Erten ile yan yana oturdu. Yaptığı konuşmasında bütün gazetecilere iyi bir çalışma dönemi dileyen Aksoy, yaklaşık 72 yıldır meslek hayatına devam eden Uysal'a teşekkür belgesi takdim etti. Meslektaşlarıyla birlikte geçmiş yılları yad eden Uysal ise, yarım asırdan fazla süredir basın sektöründe olmasına rağmen hala heyecanını kaybetmediğini söyledi. Program bitiminde toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

"Diğer gazetecileri atlatmak için 1 aylığına ambulans şoförlüğü yapmıştım"

1952 yılında gazetecilik hayatına başlayan Rıdvan Uysal, 72 yıldır devam ettiği meslek hayatının acısıyla, tatlısıyla ama büyük bir zevkle geçtiğini belirtti. O heyecanı hala yüreğinde hissettiğine vurgu yapan Uysal, "İlk başladığımda gazetecilerde çok büyük bir heyecan vardı. O zamanlar teknoloji falan hiçbir şey yoktu. Çok zor şartlar altında gazetecilik yapıyorduk. Ama şu anda teknoloji aldı başını gitti. Her şey elektronik, her şey teknolojik. Arkadaşlar çok rahat bir gazetecilik yapıyor. Diğer gazetecileri atlatmak için 1 aylığına ambulans şoförlüğüne geçmiştim. Belediyeden rica etmiştim. Cinayete ben gidiyordum, trafik kazasına ben gidiyordum, enteresan olaylara ben gidiyordum. Tabii ertesi gün bunlar gazetelerde çıkınca ortalık birbirine giriyordu. Gazeteci arkadaşlarım benimle bir müddet konuşmuyordu. Hatta bürodan çıkar çıkmaz beni takip etmeye başlıyorlardı" dedi.

"Basın çalışanlarımızı mesai arkadaşı olarak görüyoruz"

Vali Hüseyin Aksoy ise, bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, "Basın çalışanlarımızı mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Gece gündüz, yağmur çamur demeden eğer bir konu varsa çoğu zaman bizden daha önce basın mensuplarımız orada olabiliyor. Bu bakımdan özverili çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz, bunu gözlemliyoruz. Bütün çalışanlarımıza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Yaşamını kaybetmiş basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. Eskişehir basınıyla da oldukça güçlü. Diğer illerle kıyasladığımızda onların ortalamalarının çok çok üstünde gelişmişliğe sahip. Bugün aramızda olan en kıdemli gazetecimize de teşekkür belgesi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 72 Yıldır Gazetecilik Yapan Rıdvan Uysal'a Teşekkür Belgesi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 72 Yıldır Gazetecilik Yapan Rıdvan Uysal'a Teşekkür Belgesi Verdi - Son Dakika
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