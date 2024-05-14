Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hava şehitlerini anma gününde Eskişehir'in havacılık sektörüne ve savunma sanayine katkılarını vurguladı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hava şehitlerini anma gününde Eskişehir'in havacılık sektörüne ve savunma sanayine katkılarını vurguladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hava şehitlerini anma gününde Eskişehir\'in havacılık sektörüne ve savunma sanayine katkılarını vurguladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Eskişehir'in havacılık sektöründe ve savunma sanayinde Türkiye'ye büyük katkılar sunduğunu belirtti. Aksoy, tüm hava şehitlerini saygıyla, minnetle ve şükranla andığını ifade etti.

14.05.2024 11:54
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Eskişehir'in havacılık sektöründe ve savunma sanayinde Türkiye'ye büyük katkılar sunduğunu belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, tüm hava şehitlerini saygıyla, minnetle ve şükranla andığını söyledi.

Vali Aksoy, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze Eskişehir'in adı havacılık ile birlikte anılagelmiştir. Eskişehirliler Milli Mücadele döneminde uçak alarak ordumuza hediye etmiştir. Günümüzde ise havacılık sektöründe, savunma sanayinde ülkemize büyük katkılar sunmakta, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ev sahipliği yapmaktadır. Hava kuvvetleri kadar hava şehitleri de Eskişehirlilerin gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel bunun en güzel örneğidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hiçbir özveriden kaçınmadan, canlarını hiçe sayarak görev yapan hava kuvvetlerimiz, birlik ve beraberliğimizin simgesi olarak sonsuza kadar öilletimizin gönlünde yaşayacaklardır. Başta ilk Türk pilotlarımızdan, Tabariye Gölü'ne düşen Fethi Bey, onu aramak isterlerken şehit olan Sadık ve Nuri Beyler, Kurtuluş Savaşı'nda görev yaparken uçağı düşen Fazıl Bey ve Kıbrıs Harekatı'nda şehit düşen Cengiz Topel olmak üzere, görevlerini başarıyla yerine getirmek, çok daha önemlisi vatanımızı savunmak için canlarını veren tüm hava şehitlerimizi 15 Mayıs vesilesiyle bir kez daha saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hava şehitlerini anma gününde Eskişehir'in havacılık sektörüne ve savunma sanayine katkılarını vurguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, hava şehitlerini anma gününde Eskişehir'in havacılık sektörüne ve savunma sanayine katkılarını vurguladı - Son Dakika
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