Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı

Vali Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. Mesajında, Seyitgazi'nin tarihi mirası ve doğal güzelliklerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Seyitgazililerin Milli Mücadeledeki fedakarlıklarını ve Yunan işgaline karşı yazdıkları destanı anlattı. Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anma ve minnetle tebrik ettiğini belirtti.

31.08.2024 16:45
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, "1922 yılının Ağustos ve Eylül ayları zaferlerle gurur duyduğumuz günlerle bezelidir. Türk yurdu emanetini ve adını Seyit Battal Gazi ile alan Seyitgazi ilçemiz 1 Eylül 1922'de bu aziz topraklarda düşmana yer olmadığını ilan etmiştir. Milletimizin tarihinde Seyitgazililerin Milli Mücadeledeki eşsiz fedakarlıkları ve katkılarının unutulmaz yeri vardır. Stratejik konumu ile Batı Cephesi'nin ve milli mücadelenin kilit noktalarından olan Seyitgazi, tarihi mirası ve doğal güzellikleri günümüzde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele veren Seyitgazililer Yunan işgaline karşı bir destan yazdılar. 102 yıl önce yazılan bu direniş destanı, Seyitgaziliyim diyen herkes için büyük bir övünç kaynağıdır. Bu duygularla düşman işgali altında kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Seyitgazilileri, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünü tebrik ediyor, hemşerilerime en içten sevgi ve saygıları sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı - Son Dakika
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