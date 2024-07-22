Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan ve yoğun bakım tedavisinin ardından normal odada tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i ziyaret etti. Vali Aksoy, polis memurunun genel durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da bulundu.

22.07.2024 17:41
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy uyuşturucu operasyonunda yaralanan ve yoğun bakım tedavisinin sonra normal odada tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında silahla yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odada tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan polis memuru Hasan Keskin'in genel durumu ile ilgili bilgi alan Vali Aksoy, Keskin'e acil şifalar dileyerek ailesi ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaret esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika

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