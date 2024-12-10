Eskişehir Valisi\'nden Hak Arama Vurgusu

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir halkının hak arama bilincinin oldukça yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "Hak ihlaline uğradığını düşünen bütün vatandaşlarımızın haklarını aramasını bekleriz ve isteriz" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile ilgili bir değerlendirme yapan Vali Aksoy, insanların doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, sahip olunan bu hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Aksoy, "Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve sivil toplum örgütleri, insan hakları konusunda oldukça önemli ve hassas çalışmalar ortaya koymuştur. Temel amacımız, dünyanın hiçbir bölgesinde insan haklarının ihlallerinin olmadığı bir dünyayı yeniden oluşturmak" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız her alanda ve her konuda oldukça duyarlı"

Vali Aksoy, Eskişehir halkının hak arama bilinci ve yaklaşımı noktasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de bu bilinç oldukça yüksek düzeyde diyebiliriz. İnsanlarımız hak ihlali olduğunu düşündükleri bir noktada gerekli başvuruları gerçekleştiriyor. İlgili kurumlarımız da bunları değerlendiriyor ve sonuçlandırıyor. Valiliğimizdeki Açık Kapı birimimiz de vatandaşlarımızın sorunlarını alıyor ve değerlendiriyor. Aynı şekilde CİMER'e de başvurular oluyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor. Vatandaşlarımız her alanda ve her konuda oldukça duyarlı. Elbette bu duyarlılığın daha da yüksek noktalara çıkması beklentilerimiz içerisinde."

Son olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşlara haklarının aranması ve korunmasıyla ilgili olarak şu çağrıda bulundu:

"Hak ihlaline uğradığını düşünen bütün vatandaşlarımızın haklarını aramasını bekleriz ve isteriz. Bu noktada vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları ve hareket etmeleri hepimizin ortak arzusudur." - ESKİŞEHİR