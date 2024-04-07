Eskişehir Valisi ve eşi Kırım Tatar Türkleri için iftar programına katıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Ukrayna'dan çocuklarıyla birlikte misafir ettiği Kırım Tatar Türkleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

Eskişehir'in uzun sürelerdir ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada; "Bugün bizler için hazırladığınız yemeklerinizle iftarımızı açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eskişehir göç nedeniyle ilimize gelen insanların beraber yaşadığı kültür zenginliği olan bir şehirdir. Kırım Tatar Türkleri daha öncede ilimize gelmişlerdi. Son yaşanan olaylardan sonra ilimize gelen sizleri geçmişten biliyor tanıyoruz. Kültürlerinizi bizlerle paylaştığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle burada olan çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması bizim öncelikli konularımız arasında geliyor. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Aynı kültürü, aynı duyguları yaşayan milletleriz. Yaklaşmakta olan bayramınızı kutluyorum" dedi.

Kırım Tatar Türkleri'nin yöresel yemeklerle hazırladığı, öğrencilerin Kırım Tatar Milli oyun gösterilerini sundukları programa Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un yanı sıra Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve eşi Duru İrem Toros, Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan, Kırım Okulu Ailesi Koordinatörü Hanife Kurtseyitova ve Kırım Tatar Türk'ü aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR