Eskişehir Valisi Yılmaz, Kepez'deki hortumda ölen 4 işçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, Kepez'deki hortumda ölen 4 işçi için taziye mesajı yayımladı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde gece çıkan hortumda 2 konteyner savruldu ve 4 işçi hayatını kaybetti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, olayla ilgili başsağlığı mesajında ölenlerin ailelerine sabır, yaralıya acil şifa ve fırtınadan etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, " Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Antalya'da gece saatlerinde çıkan hortum, içinde 6 işçinin kaldığı 2 konteyneri savurup 4 işçinin ölümüne sebep oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yaşanan olayla ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz, Kepez'deki hortumda ölen 4 işçi için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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