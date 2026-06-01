Eskişehirli Çocuktan Bayraklı Motosikletliye Su İkramı

Eskişehir'de trafik ışığının altında su satan çocuk, bir motosikletliye camında Türk bayrağı olduğu için su hediye etmek istedi. Çocuk ile sürücü arasındaki ilginç diyalog kask kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışığının altında su satan küçük bir erkek çocuk, motosikletinin camında Türk bayrağı olan Cihan Biliroğlu'na, "Abi susamışsındır, sen benim Türk bayrağımı taşıyorsun" diyerek su hediye etmek istedi. Çocuk, sürücü bu teklifi kibarca geri çevirmeye çalışmasına rağmen suyu motosikletin üzerine koydu. Biliroğlu ise, suyu koyacak yeri olmadığını ve şişeyi yere düşürebileceğini ifade ederek çocuğu geri yanına çağırdı. Suyu iade eden Biliroğlu, çocuğa bir miktar harçlık da verdi.

Cihan Biliroğlu, "Böyle evlatlara ihtiyacımız var. Suyu alamadım, alsam belki elimden düşecekti, kazaya sebebiyet verecektim. Yine de onun gönlünü almak istedim. Kardeşimize suyu alamayacağımı, tutamayacağımı söyledim" dedi. - ESKİŞEHİR