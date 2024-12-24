Eskişehirli doğaseverler 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
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Eskişehirli doğaseverler 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı

Eskişehirli doğaseverler 2 bin metrede Sarıkamış şehitlerini andı

Eskişehirli bir grup doğasever, Sarıkamış şehitleri için Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Üçtepeler zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

24.12.2024 10:41
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Eskişehirli bir grup doğasever, Sarıkamış şehitleri için Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Üçtepeler zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Aktiviteleri Grubu, Sarıkamış şehitleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Milli sporcu ve antrenör kardeşler Eda ve Gökay Konuk'un koordinesinde 35 kişilik grup, 2 bin metre rakımlı Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Üçtepeler mevkiine 25 kilometrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kar ve tipi altında tamamlanan etkinlikte, şehitlerin yaşadığı zorlu atmosfer hissedilmeye çalışıldı. Zirveye ulaşan katılımcılar şehitler için saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı okudu.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu antrenörlerinden Eda Konuk, "Doğa yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerle milli değerlerimizi anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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