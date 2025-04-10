Eskişehirli Genç Arp Sanatçısı Ada Can Ata - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehirli Genç Arp Sanatçısı Ada Can Ata

10 yaşından beri arp çalan Ada Can Ata, Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor.

10.04.2025 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçüklüğünden beri çaldığı boyundan büyük arp ile Türkiye'yi temsil ediyor

Eskişehirli genç sanatçı en eski enstrümanlardan birisi ile farklı ülkelerde sahne alıyor

Genç sanatçı Ada Can Ata:

"Arp, 47 telden oluşuyor ve dünyanın en eski çalgılarından bir tanesi"

"10 yaşımdan beri çaldığım için çok bütünleştik, artık benden bir parça gibi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de küçüklüğünden bu yana çaldığı dünyanın en eski enstrümanlardan birisi olan arp ile tüm dikkatleri üzerine toplayan 20 yaşındaki Ada Can Ata, hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerde sahne alıyor.

Aslen Eskişehirli olan Ada Can Ata, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletinde bulunan Berklee College of Music'te üniversite okuyor. Hem annesinin hem de babasının müzik öğretmeni olması nedeniyle küçüklüğünden beri müzikle iç içe olan Ata, 10 yaşından bu yana arp çalıyor. Dünyanın en eski enstrümanlarından birisi olan ve büyüklüğü ile göze çarpan arp ile bütünleştiğini ifade eden genç sanatçı, zaman zaman çeşitli ülkelerde sahne alıyor. Bazen annesi ile de sahne aldıklarını belirten Ata, bir Türk sanatçı olarak ülkesini temsil etmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

"Arp, 47 telden oluşuyor ve dünyanın en eski çalgılarından bir tanesi"

Konservatuar ile müzik hayatına başladığını belirten Ada Can Ata, annesi ve babası müzik öğretmeni olduğu için çocukluğumdan beri evde müzik olduğunu söyledi. Arp çalmaya 10 yaşında başladığını ve şu anda Berklee College of Music'te 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Ata, "Arp, daha çok klasik müziğin yapıldığı bir enstrüman fakat ben şu an jaz okuyorum. Arp, 47 telden oluşuyor ve dünyanın en eski çalgılarından bir tanesi. Alt tarafta 7 tane pedalım var. Pedallar sesleri tizleştirip pesleştirmek için kullanılıyor. Yani sadece burada gördüğünüzden ibaret değil. Arp çaldığımı duyan herkesten, 'Arp mı? Şu meleklerin çaldığı şey mi?' yorumunu çok alıyorum. Gerçekten ilginç bir sohbet kaynağı oluşturuyor" dedi.

"10 yaşımdan beri çaldığım için çok bütünleştik, artık benden bir parça gibi"

Enstrümanı çalarken bazen konserde olduğunu unuttuğunu ifade eden genç müzisyen, "10 yaşımdan beri çaldığım için çok bütünleştik, artık benden bir parça gibi. Ben ne hissediyorsam karşı tarafa da onu aktarmayı amaçlayarak çalıyorum. Konservatuar eğitimiyle başladım. Aslında bu enstrümanı çok bilgisizken seçtim ama konservatuar özellikle böyle bir çalgıya başlamak için size güzel bir temel sağlıyor. Sonrasında kendi yolculuğunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Bir konservatuarda okumak çok etkili ve güzel bir yol" şeklinde konuştu.

"Sektörümüzde kadın olmanın çok büyük zorlukları var"

Kendi yazdığı eserleri ve şarkıları insanlarla paylaşmak istediğini dilr getiren Ada Can Ata, şöyle devam etti:

"İnsanlara duygu geçişleri yaşatmak istiyorum. Herkesin kalbine dokunacak bir söz yazmak ve bunları insanlara dinletmek istiyorum. Sektörümüzde kadın olmanın çok büyük zorlukları var. Bence bir kadın olarak bütün bunları yapıyor olmak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bakılınca, 'Kocaman bir çalgı çalıyor, bir yandan şarkı söylüyor ve bunu bir kadın olarak şu an bu sektörde yapıyor' diye anılmayı seviyorum. Gerçekten bununla gurur duyuyorum."

"Annem ile ben olabildiğince sahne paylaşmaya çalışıyoruz"

Aynı zamanda annesinin de müzisyen olduğundan ve onunla sahne aldıklarından bahseden Ata, "O da gerçekten bu sektörde başarılı olduğunu düşündüğüm bir kadın. Ondan da sahne almak konusunda çok şey öğrendim ve karşımda da böyle örneklerin olması benim yolculuğumda çok etkili oldu. Annem ile ben Türkiye'de olduğum müddetçe olabildiğince sahne paylaşmaya çalışıyoruz. Geçenlerde daha birlikte bir şarkı seslendirdik. Onun sahnelerinde de bulunuyorum. Annemle sahne almak çok keyifli bir olay" ifadelerini kullandı.

"Ülkemi yurt dışında temsil etmeye de devam etmek istiyorum"

Son olarak, bir Türk olduğunu duyurarak müzik yapmayı sevdiğini belirten ve hedeflerini anlatan genç müzisyen, " Türk olduğumu duyurarak müzik yapmam Amerika'da çoğu zaman insanların şaşırdığı bir durum olabiliyor. Özellikle insanların çok fazla bilmediği böyle bir çalgı çalarken. Ülkemde de bunu olabildiğince tanıtmak, göstermek istiyorum. Aynı zamanda ülkemi yurt dışında temsil etmeye de devam etmek istiyorum. Tabiri caizse, kendimi 'dünya vatandaşı' olarak tanıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirli Genç Arp Sanatçısı Ada Can Ata - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehirli Genç Arp Sanatçısı Ada Can Ata - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement