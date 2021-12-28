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Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü - Son Dakika

Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü

28.12.2021 14:55
Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü

Eskişehir Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Anadolu Teknik Mesleki Lisesi (ATML) öğrencisi Ümran Varel, 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasınan birinci oldu.

Eskişehir Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Anadolu Teknik Mesleki Lisesi (ATML) öğrencisi Ümran Varel, 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasınan birinci oldu.

Yarışma Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliği ile düzenlendi. Eskişehir Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Anadolu Teknik Mesleki Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Gül Sağlısal'ın öğrencisi olan Varel, programa Gül-izar isimli yemeği katılarak 1'inciliği elde etti. Program hakkında bilgi veren Fatma Gül Sağlısalın, "Yarışmaya 51 ülkeden firmalar ile yerli ve yabancı yarışmacıların yanı sıra dünya çapında 150 jüri üyesi katılım sağladı. Yarışmacılardan 70 dakikada 3 kors (başlangıç, ana yemek, tatlı) olmak üzere sunum yapmaları istendi. Öğrencimiz, moleküler mutfak ve modern Türk mutfağının dokunuşlarıyla yazılan özgün reçeteler jürinin beğenisine sundu ve birincilik kupasını Eskişehir'e getirdi. Ödülden dolayı öğrencim Ümran Varel'i tebrik ediyorum. Eskişehirli aşçıların başarısı bizi gururlandırıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü
Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü
Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü

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Fatma Gül, Eskişehir, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirli öğrenci 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden ödülle döndü - Son Dakika
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