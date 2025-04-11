Eskişehirli Öğretmen Pilot Oben Oğulturhan Hayatını Kaybetti

Bir uçuş okulu için satın alınmış uçakla ferry uçuş yapmak üzere gittiğ Slovakya'da trafik kazasında ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğulturhan, memleketinde toprağa verildi.

Yeni satın alınmış uçağı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir uçuş okuluna getirmek için Slovakya'ya giden Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğulturhan (56), 20 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ve daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası pilot Oğulturhan, 2 buçuk aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Oğulturhan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e getirildi. Öğretmen pilot Oben Oğulturhan için Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri cenaze töreni düzenlendi.

Daha sonra, Oben Oğulturhan'ın cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde defnedilmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ına götürüldü. - ESKİŞEHİR