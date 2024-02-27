Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da 2. oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da 2. oldu

Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan\'da 2. oldu

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında 18 yaş üstü kategorisinde 2. olarak büyük bir başarı elde etti.

27.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu (18), Bulgaristan'ın Burgas kentinde yapılan Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında ay yıldızlı formayla 2'nci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımın gücüne güç katmaya devam ediyor.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün 18 yaşındaki yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, 23-25 Şubat günlerinde Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında ay yıldızlı forma ile yüzdü.

Milli takımın gelecek vaat eden sporcuları arasında gösterilen Kurtoğlu, 18 yaş üstü kategorisinde gösterdiği üstün performans ile 2'nci olmayı başardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da 2. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da 2. oldu - Son Dakika
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