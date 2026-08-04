Eslem Nida\'nın Babasına Duygu Dolu Sürprizi

Bolu'da hafızlık eğitimini tamamlayan 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş'un, babasına sokak ortasında yaptığı pankartlı sürpriz duygu dolu anlar yaşattı.

Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş, sevincini babası Zafer Akkuş ile paylaşmak için bir sürpriz hazırladı. Babasının oturduğu kafenin önüne elinde "Müjde baba, Duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu" yazılı pankart ve meşalelerle giden küçük kız, babasını sevince boğdu. Kızını karşısında pankartla gören baba Zafer Akkuş, gözyaşlarına hakim olamayarak yerinden fırladı ve evladına sarılıp ellerinden öptü.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği baba ile kızının duygu yüklü o anları, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.