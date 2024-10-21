Eşme Ayva Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eşme Ayva Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Eşme Ayva Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Eşme Ayvası'nın kalitesi ve lezzeti için düzenlenen 5'inci Geleneksel Eşme Ayva Festivali, Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı, yerel ürünler tanıtıldı.

21.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ve yurtdışında kalitesi ve lezzeti ile nam salmış Eşme Ayvası için düzenlenen "Eşme Ayva Festivali" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenerek gelenekselleşen Eşme Ayva Festivali, Eşme Sahili'nde gerçekleştirildi. 5'inci Geleneksel Eşme Ayva Festivali'ne Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'miz coğrafi olarak çok güzel olmasının yanı sıra meyvelerimizde çok güzeldir. Bizim ayvamız sulu ve lezzetlidir. Eşme Ayva Festivali'nde ürünlerimizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak için bir araya geliyoruz. Çevremizi ve doğamızı koruyarak ilçemizi geliştiriyoruz. Festivalimize katılımlarından onur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, stantların başında duran görevlilere satışlarında bereket dileyerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Festivalde Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisi de beğeni topladı. Ayrıca festivalde çocuklara yönelik oyun gruplarının yanı sıra yumurta, halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kartepe, kocaeli, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Eşme, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eşme Ayva Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:12:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eşme Ayva Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.