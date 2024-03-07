ESMEK Kursiyerleri Eskişehirlilere Müzik Ziyafeti Sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESMEK Kursiyerleri Eskişehirlilere Müzik Ziyafeti Sundu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) piyano ve gitar kursiyerleri, düzenledikleri konser ile Eskişehirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Eğitim yılının ilk dönemi sonunda Espark AVM'de gerçekleşen konser büyük ilgi gördü.

07.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) piyano ve gitar kursiyerleri, düzenledikleri konser ile Eskişehirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 'Her Ev Bir Atölye' sloganıyla hizmete başlayan ve 2001 yılından bu yana 270 binden fazla kursiyere eğitim veren ESMEK, 7'den 70'e her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Düzenlenen kurslar ile kendilerini her alanda geliştiren ESMEK kursiyerleri, düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 7 ile 60 yaş arası ESMEK piyano ve gitar kursiyerlerinden oluşan 24 öğrenci, eğitim yılının ilk dönemi sonunda Espark AVM'de konser verdi.

Eğitmen Murat Önen ile sahne alan kursiyerler, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundular. Büyük ilgi gören konser sonunda kursiyerler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla kursiyerleri tebrik eden Eskişehirliler, bu tür etkinliklerin devamını dilediler.

Kaynak: ANKA

Sanat, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESMEK Kursiyerleri Eskişehirlilere Müzik Ziyafeti Sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Antalya’da yabancılara ait evlere çöken “Onur Demirci“ suç örgütü çökertildi 14 şüpheli gözaltına alındı Antalya'da yabancılara ait evlere çöken "Onur Demirci" suç örgütü çökertildi! 14 şüpheli gözaltına alındı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 15:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: ESMEK Kursiyerleri Eskişehirlilere Müzik Ziyafeti Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement