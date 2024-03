ESMEK Kursiyerleri Eskişehirlilere Müzik Ziyafeti Sundu

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) piyano ve gitar kursiyerleri, düzenledikleri konser ile Eskişehirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 'Her Ev Bir Atölye' sloganıyla hizmete başlayan ve 2001 yılından bu yana 270 binden fazla kursiyere eğitim veren ESMEK, 7'den 70'e her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Düzenlenen kurslar ile kendilerini her alanda geliştiren ESMEK kursiyerleri, düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 7 ile 60 yaş arası ESMEK piyano ve gitar kursiyerlerinden oluşan 24 öğrenci, eğitim yılının ilk dönemi sonunda Espark AVM'de konser verdi.

Eğitmen Murat Önen ile sahne alan kursiyerler, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundular. Büyük ilgi gören konser sonunda kursiyerler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla kursiyerleri tebrik eden Eskişehirliler, bu tür etkinliklerin devamını dilediler.