Eşmepınar Köyü Çıldır ilçesine bağlanmak için müracaatını yaptı - Son Dakika

Çıldır Eşmepınar köyü Muhtarı Arif Uzunkaya ilçeye bağlanmak için İlçe Kaymakamlığına dilekçe verdi.

Çıldır ilçesine mahalle olarak bağlanmak için toplamış oldukları imzaların bulunduğu dilekçeyi Kaymakamlık makamına veren Köy Muhtarı Arif Uzunkaya yapmış olduğu açıklamada, "Köyümün son birkaç yılda yapılan yapılaşmalarla birlikte ilçeye olan yakınlığı 500 metreye kadar düşmüştür. Köy halkıyla yaptığımız istişare sonucu ilçemize mahalle olarak bağlanmak için tüm köy halkı ortak karar alarak bunu imza altına alıp heyetimizle birlikte karar aldık. Aldığımız karar ve imzalarla birlikte Çıldır ilçe kaymakamlık makamı Yazı İşleri Müdürlüğüne verdik. Burada amacımız zaten ilçeye az bir mesafede olmamızdan, hem de ilçe halkıyla olan sıcak bağlardan ve ilçede çok sayıda köylümüzün esnaf olarak yaşamasından dolayı böyle bir girişimde bulunduk. Burada gerek Kaymakamlığımızın gerekse de Belediye Başkanlığımızın bizlere destek olarak bağlanmamıza katkı sunmalarını diliyoruz. Bizimle birlikte her gün düşen ilçe nüfus sayısı artacak Çıldır Gölü ile olan uzun arazi sınırlarımızdan dolayı ilçemizin sınırı Çıldır Gölü ile buluşacak. Daha önceki dönemde bağlanan Yıldırımtepe Köyü ve Aşıkşenlik Kasabası ile birlikte köyümüzün de bağlanmasıyla daha güçlü bir ilçe durumuna geleceğimize inancımız tamdır. Bu konuda bize destek olan tüm siyasi ve bürokrasiye şimdiden teşekkür ediyorum. Köyümüzün bağlanması için yapılan girişimin hem ilçemize hem köyümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ARDAHAN