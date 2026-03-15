Esnaf Ramazan Bayramı\'ndan Umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 90 milyar lira civarında bir hasılat gerçekleşti. Bu yıl fiyatların yükselmesinden dolayı beklenti yüksek" dedi.

Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı öncesinde esnafın umutlu olduğunu ancak giyim, ayakkabı ve diğer sektörlerde beklenen alışveriş hareketliliğinin henüz başlamadığını söyledi. Bu yıl esnafın Ramazan Bayramı'ndan beklentisinin yüksek olduğunu dile getiren Palandöken, "Bilindiği üzere artık Ramazan Bayramı'nı birkaç gün sonra idrak edeceğiz. Esnafın beklentisi de bu sene çok yüksek. Mevsimsel olarak giysi, ayakkabı sektörü ve aynı şekilde diğer sektörlerde bir hareketlik yaşanmadı. Esnaf açısından bayramlar, özel günler önemli. Geçen yıl esnaf beklendiği rakamlara yaklaştı ama maalesef biliyorsunuz, şeker bayramlarında çikolata ağırlıklı, şeker ağırlıklı, tatlı ağırlıklı oluyor" diye konuştu.

Palandöken bu yıl Ramazan Bayramı döneminde piyasada yaklaşık 100 milyar liralık bir alışveriş hacmi oluşmasının beklendiğini belirterek, "Bir tarafta savaş var, inşallah bu savaş da bertaraf edilir. Oradaki gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız, yaşlılarımız inşallah bu zulümden kurtulur. Ülkemizde bayramlar, esnafın yüzünü güldürür. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 90 milyar lira civarında bir hasılat gerçekleşti. Bu yıl biraz daha fiyatların yükselmesinden dolayı beklenti yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira civarında bir alışveriş, bir ciro bekleniyor. İnşallah esnafın yüzü güler diyorum. Her sektörde bu alışveriş hareketli bir şekilde olsun istiyor. Bu uzun tatillerde, büyük şehirlerde biliyorsunuz boşalmalar oluyor. İnsanlar kendi bulundukları şehirlerde kalıyorlar ama alışverişte ev dolunca biraz daha masraflar artıyor. İnşallah bu yıl esnaf beklentisi olan rakamlara ulaşır. Bu cirolarla birlikte bir hareketlik olur" şeklinde konuştu.

Bayram alışverişlerinde özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Palandöken, "İnsanların motivasyonu düşük, insanlar bu savaştan dolayı çok dışarıya çıkmak istemiyorlar. Ülkemizde ve Müslüman ülkelerinde bayramlar hareketliliği sağlıyor. Kazasız belasız bu idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının mutlu bir şekilde sonlanmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde çevremizdeki bu savaşın da bir an önce sonlanmasını bekliyoruz. İnşallah bayramı bayram tadında geçiririz. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler diliyorum. Dikkat edeceğimiz noktaları zaten insanlar biliyor. Merdiven altlı üretimleri, gece alışverişlerindeki arabaların arkasında sattıkları, memleketten getirdik esprilerine karşı insanlar çok dikkat ediyor" ifadelerinde bulundu. - ANKARA